Pescheria di Catania la polizia sequestra 600kg di pesce sanzioni per migliaia di euro

Ieri in mattinata ladi Stato ha svolto diversi controlli nelladi, adiacente a piazza Duomo, per verificare il rispetto delle norme per la vendita di alimenti, la tracciabilità e la genuinità dei prodotti ittici a garanzia della salute dei consumatori.I poliziotti hanno cinturato l’area in modo da procedere all’identificazione degli operatori presenti nella zona della, controllando complessivamente 79 persone, di cui 19 già note alle forze dell’ordine. Sei persone sono state sorprese a venderesenza avere le necessarie autorizzazioni. In particolare, è stato il Corpo Forestale della Regione Siciliana a sorprenderli mentre vendevanoche è risultato non tracciato in quanto privo di documentazione utile ad attestarne la provenienza. Al termine delle verifiche, sono state contestateper complessivi 9 milati 150 chilogrammi di pescato.