Per i più piccoli i sapori multietnici di Feast

A partire dallo scorso mese di ottobre la Zona distretto della Piana di Lucca grazie al progetto europeo(Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs) ha istituito un ambulatorio di nutrizione pediatrica all’interno della Cittadella della Salute “Campo di Marte”. L’ambulatorio è attivo ogni lunedì pomeriggio ed è gratuito per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni residenti nelle Zone distretto della Piana di Lucca e della Valle del Serchio, territori in cui si sta sperimentando il progetto. L’iniziativa ha come obiettivo quello di favorire scelte alimentari più sane e consapevoli, fornendo ai ragazzi e alle famiglie strategie e strumenti utili da poter riportare nella vita quotidiana. Per raggiungere questo obiettivo, la piramide alimentare transculturale elaborata dalla Società Italiana di Pediatria è utilizzata all’interno dell’ambulatorio come strumento di educazione alimentare.