Gaeta.it - Nuovi guai per l’urbanistica milanese: la Guardia di Finanza sequestra area per residenza universitaria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A Milano, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria delladista compiendo operazioni significative contro la gestione urbanistica, con il sequestro di un’situata all’angolo tra via Valtellina e via Lepontina. L’è parte del progetto “Scalo House”, che include unae la costruzione diedifici. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di indagini che puntano a fare chiarezza su possibili abusi e irregolarità nella pianificazione e realizzazione degli interventi urbani a Milano, una città che da tempo affronta questioni legate alla trasparenza nella gestione dei suoi spazi.Osservazioni sull’operazione e sui soggetti coinvoltiLadiha avviato non solo il sequestro dell’, ma anche diverse perquisizioni nei confronti di funzionari comunali, dirigenti e membri della Commissione per il paesaggio.