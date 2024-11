Quifinanza.it - Nuovi controlli a tappeto del Fisco: chi rischia col nuovo algoritmo

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Ilitaliano intensificherà isulle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva grazie all’uso di une alla scesa in campo dell’intelligenza artificiale (AI).Questistrumenti tecnologici permetteranno di analizzare in modo più mirato e automatizzato le dichiarazioni fiscali, individuando fattori di rischio e selezionando automaticamente le posizioni da sottoporre apiù approfonditi. Ma chidi finire nel mirino delcon ilsistema?Il ruolo degli algoritmi neiavviati dalIl rafforzamento del sistema di analisi del rischio fiscale attraverso l’intelligenza artificiale è una novità contenuta nel Dlgs n. 13/2024. Il decreto, che riorganizza e razionalizza le attività di controllo fiscale, prevede l’utilizzo di algoritmi per analizzare le dichiarazioni dei contribuenti, come quelle relative a redditi e Iva, per individuare irregolarità o anomalie.