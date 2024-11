Dailymilan.it - Milan, come sta e quando torna Matteo Gabbia? Le condizioni

non ci sarà nemmeno per la sfida di campionato con il Cagliari. Ecco le suepuò rientraresalterà anche la trasferta di Cagliari, sfida valevole per la 12esima giornata del campionato di Serie A. Il centrale del Diavolo non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare al polpaccio rimediato prima della sfida contro il Napoli ed è costretto a dare forfait anche per la sfida con i rossoblù.Il difensore sta quindi cercando di recuperare il prima possibile dal problema al polpaccio, ma secondo quanto filtra daello il suo recupero non dovrebbe arrivare a breve. Ecco che quindi è ormai molto probabile chetornerà a disposizione di mister Paulo Fonseca solamente dopo la sosta per le nazionali.out anche per la gara con il Cagliari per infortunio.