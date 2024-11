Gaeta.it - Meteo Italia: previsioni del tempo per l’8 novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lerologiche per l’8indicano un quadro di variabilità atmosferica su gran parte del territoriono. I cambiamenti di nuvolosità e temperature saranno al centro dell’attenzione, con fenomeni più significativi nelle regioni del Nord ovest e nelle Isole. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le diverse situazioni regionali.Roma e Lazio: stabilità con nuvolosità limitataA Roma, ilsi presenta generalmente stabile durante tutta la giornata, con un’alternanza di nuvolosità e schiarite. La mattina inizierà con temperature fresche, poi ci si attende un lieve aumento fino a una massima di 21°C nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 11°C e 21°C, garantendo una giornata d’autunno gradevole per le attività all’aperto.Anche in tutto il Lazio, le condizioni rimarranno asciutte, sebbene ci possa essere una certa nuvolosità che transita nella mattinata.