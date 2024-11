Inter-news.it - Martinelli: «Meritavamo di più, ma la prestazione è stata buona»

L'attaccante dell'Arsenal ha commentato la sconfitta dei suoi contro l'Inter. Il brasiliano si prende però la prestazione – A parlare ai canali della Uefa, dopo Inter-Arsenal, Gabriel Martinelli. L'esterno d'attacco brasiliano ha commentato in questo modo la sconfitta dei Gunners contro i nerazzurri, che hanno sfruttato il perfetto rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Il pensiero di Martinelli al termine della partita giocata a San Siro: «Il calcio è così, abbiamo creato delle buone occasioni stasera ma non siamo riusciti a segnare. Ovviamente siamo delusi dal risultato ma penso che la prestazione sia stata buona e meritavamo di più».