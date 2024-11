Iodonna.it - Le minacce di Donald Trump diventano realtà. Il nuovo presidente eletto Usa vuole chiarire una volta per tutte la questione del visto Usa del principe Harry

Non poteva andare peggio per il, che fino all’ultimo avrà sperato in una vittoria di Kamala Harris. Condialla Casa Bianca, il mistero della sua richiesta diUsa – avanzata appena dopo la Megxit, nel 2020 – rischia di essere svelato unaper. Il secondogenito di Carlo e Diana è sospettato di non aver ammesso nella documentazione l’uso di droghe fatto in gioventù, da lui stesso rivelato lo scorso anno nella sua autobiografia Spare. E ilpromette di fare luce sull’intera vicenda. Meghan Markle fa la “diplomatica” alle Nazioni Unite, mano nella mano colX Cosa significa peril ritorno dialla Casa Bianca Nel suo libro,, 40 anni, ha ammesso di aver sperimentato da adolescente con marijuana, cocaina e funghi magici – un particolare che, secondo le leggi Usa, avrebbe dovuto menzionare nella documentazione.