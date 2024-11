Gaeta.it - Le Marche in evidenza alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città: un passo verso la crescita sostenibile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laè un evento annuale che si pone come palcoscenico per le politiche regionali europee. Quest’anno, Lesono state rappresentate da una delegazione della Società Sviluppo Europa, composta da Monica Mancini Cilla e Tablino Campanelli. Durante questi quattro giorni, ledi tutta Europa si sono incontrate per discutere e condividere esperienze e pratiche, dimostrando l’importanza del livello locale nella governance dell’Unione.La: obiettivi e temiL’evento è un’importante manifestazione dedicatapolitica regionale e gestita dal Comitato. Si svolge in un ambiente altamente interattivo, favorendo il dialogo e la collaborazione tra i partecipanti.