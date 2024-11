Sport.quotidiano.net - Lazio-Porto: Baroni a caccia del poker europeo contro i Dragoes, formazioni e orari tv

Roma, 7 novembre 2024 – Marcovuole suonare la nona, non sinfonia, ma vittoria ottenuta nelle ultime dieci, potenzialmente la quarta consecutiva tra campionato ed Europa League, ma per farlo di fronte a sé vede una montagna di colore biancoblù. Nella serata di domani, giovedì 7 novembre 2024, infatti laospiterà ilnella sfida valevole per la quarta giornata della fase a campionato della seconda competizione per club della Uefa. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21 allo stadio Olimpico. Da bravo cavaliere di biancoceleste vestito, il tecnico laziale dovrà domare i "", i dragoni digallo, per mantenere il proprio rullino di marcia perfetto in Europa e confermare uno stato di forma impressionante. Il test sarà non solo il più probante affrontato fin qui nell'avventura internazionale dall'allenatore toscano, ma forse una delle partite più difficili di questa prima parte di competizioni continentali, insieme alla trasferta di Amsterdaml'Ajax, o il matchla Real Sociedad.