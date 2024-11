Anteprima24.it - L’avvocato Grassani: “Caso Manolas fotocopia di Osimhen, il Napoli è sereno”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilpuò dormire su quattro guanciali sul, che è ladel”. Lo ha detto a Radio Crc il legale delMattia, a proposito dell’indagine su Aurelio De Laurentiis, nei confronti del quale la Procura di Roma ipotizza il reato di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del difensore Kostasnell’estate del 2019.“Sulla base di queste informazioni e di questi documenti – ha detto– l’indagine è pressoché sovrapponibile a quella che ha già visto ilprocessato e assolto in sede sportiva per. Le ipotesi sono le stesse: presunte valutazioni non conformi agli atleti. In sede sportiva ritengo che per il momento sviluppi non ce ne siano e non ce ne saranno”.sottolinea anche che il procuratore della Figc Giuseppe Chinè “fa bene ed è un suo diritto, ad interagire con il magistrato penale, chiedere copia degli atti e fare valutazioni.