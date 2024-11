Gaeta.it - La Fondazione Falcone inaugura la sua prima sede internazionale a Malta

Facebook WhatsAppTwitter La, nota per il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata, sta per aprire le porte della suaall’estero. L’evento si svolgerà ail 10 novembre prossimo, presso Triq Santa Margerita 10 a Siggiewi, un luogo emblematico nel centro storico dell’isola. Questo passo rappresenta un’importante espansione per l’organizzazione, che mira a unire le memorie delle vittime di mafia in Europa e promuovere la consapevolezza e l’impegno civico tra i giovani.Dettagli dell’zioneLa cerimonia dizione si terrà alle 18:15 e sarà un’occasione per riunire personalità di spicco, istituzioni e cittadini. Maria, Presidente della, sarà presente insieme alla Presidente della Repubblica di, Myriam Spiteri Debono.