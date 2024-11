Spettacoloitaliano.it - La Corrida 2024 è in diretta o registrato su NOVE, dove si svolge il programma con Amadeus

Laè insu?La” è un popolaretelevisivo italiano che presenta artisti dilettanti che mostrano il loro talento unico di fronte a un pubblico dal vivo. Lo spettacolo è noto per la sua atmosfera vivace e spesso caotica, con il pubblico che partecipa applaudendo o fischiando le esibizioni. Di recente,ha assunto il ruolo di conduttore dello show, che è tornato in TV dopo alcuni anni di assenza. È uno spettacolo nostalgico e divertente che celebra lo spirito della performance amatoriale e la gioia dell’intrattenimento dal vivo. Laè insu?Laè insi“La” è in corso di riprese presso gli studi Mediapason di Milano. Lo spettacolo è tornato in onda concome conduttore e va in onda insuogni mercoledì sera, dalle ore 21.