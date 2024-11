Bergamonews.it - Kossounou, notte da dominatore. Il solito Lookman, che impatto De Ketelaere

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Le pagelle di Stoccarda-Atalanta 0-2Carnesecchi 6 – Coi piedi è sempre tutto un programma, con le mani praticamente non la tocca mai.Djimsiti 7 – Mette la pezza che salva l’1-1 cinque minuti dopo il vantaggio. Determinante, come sempre in Europa.Hien 6.5 – El Bilal lo porta a spasso per il campo costringendolo a lasciare spesso la posizione, ma la cosa non sembra disturbarlo eccessivamente.Kolasinac ng – Deve arrendersi presto per un problema muscolare.(13’7.5 – Entra con la giusta personalità: conosce l’avversario e si vede. Il gol nasce da un suo recupero palla alto, uno dei tanti. Risorsa di valore inestimabile.)Bellanova 6.5 – Inizia guardingo, poi quando si aprono gli spazi in cui può spingere diventa incontenibile.(85’ Ruggeri ng)Ederson 6 – Stranamente superficiale nel seguire alcuni tagli.