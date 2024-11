Rompipallone.it - Juve, colpo dal Borussia Dortmund: si chiude per 15 milioni

Ultimo aggiornamento 7 Novembre 2024 18:48 di Alessandro BastaLapuò mettere a segno undecisamente importante dal: l’affare si puòre già a gennaio per 15di euroIl percorso di crescita dellaagli ordini di Thiago Motta continua e va alla ricerca del giusto equilibrio per migliorare la squadra, pur senza perdere di vista l’obiettivo di crescere attraverso gli allenamenti, i dettami individuali e gli ordini tattici dell’allenatore.Non è semplice, però, strutturarsi in maniera definitiva e con diversi infortuni dietro l’angolo che potrebbero segnare le rotazioni dell’ex Bologna. In realtà, qualcosa da sistemare c’è ancora in mezzo al campo. Cristiano Giuntoli ha investimento parecchie delle sue fiches su Douglas Luiz e Koopmeiners, ma un altro innesto potrebbe essere utile a partire da gennaio.