Thesocialpost.it - Ippodromo Capannelle, bando deserto: Roma senza ippica per il 2025

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

si trova di fronte a una crisi economica e socialeprecedenti a causa della possibile chiusura dell’delle. Con oltre mille posti di lavoro a rischio e un danno economico legato al volume delle scommesse che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, la situazione sta diventando sempre più grave. La questione nasce dalla decisione del Comune didi riprendere possesso dell’impianto di via Appia Nuova, gestito da oltre 60 anni dalla società Hippogroup. Dal 2016, la concessione della struttura è scaduta, e l’azienda ha operato grazie a proroghe, ma con l’arrivo della giunta Raggi il canone annuale è stato aumentato a 2,5 milioni di euro, rendendo economicamente insostenibile per Hippogroup la gestione dell’impianto.La giunta di Roberto Gualtieri non ha ridimensionato la situazione.