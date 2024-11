Inter-news.it - Inzaghi: «Impressionato dall’Arsenal e orgoglioso dell’Inter. Solidi!»

Inter-Arsenal termina 1-0 e la squadra di Simonemette in tasca altri tre preziosissimi punti in Champions League. L’allenatore analizza la prestazione dei suoi ragazzi alla fine del match.ORGOGLIO – Simonenel post partita di Inter-Arsenal diciara su Sky Sport 24: «Che valore do a questa vittoria? È una vittoria importantissima, voluta, sofferta, contro una squadra fortissima e intensa che ci ha creato soprattutto sui calci da fermo. È una delle squadre migliori che ho visto in tutto questo percorso Champions League. Abbiamo iniziato molto bene nel primo tempo, poi abbiamo perso un po’ campo. Nel secondo siamo ripartiti meglio e ci siamo difesi bene. Era una vittoria importantissima, davanti ai nostri tifosi. Aver incontrato il Manchester City e l’Arsenal in questo modo chiaramente è motivo di orgoglio.