Ilgiorno.it - Incidenti sulle vie sporcate dai trattori

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Strada sporca di fango e un camion, che la imbocca senza accorgersi che non si può passare, s’impantana nel sottopasso e non riesce più a uscirne. "Ho dovuto fare un’ordinanza urgente – comunica il sindaco di Madignano, Piero Guardavilla – per chiudere la via da Izano a Madignano. Questo mezzo ha imboccato la strada chiusa ai camion. Quando l’autoarticolato è arrivato al sottopasso, da lì non è più riuscito a risalire a causa del fango lasciato da qualche agricoltore che non si è preoccupato di ripulire. Ho fatto recuperare il camion e adesso devo far ripulire la via prima di poterla riaprire. Il camionista sarà multato per non aver ottemperato al divieto e stiamo cercando l’agricoltore che non ha ripulito la strada per sanzionare anche lui". Sono tante nella provincia di questi tempi le strade sporche di fango che causanosoprattutto di mattina, quando la nebbia le rende ancora più scivolose.