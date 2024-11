Lanazione.it - Imprese e nuovo futuro: "Le possibili direzioni"

La nuova normalità è accettare il fatto che nei prossimi anni, a causa di una convergenza di fattori d’impatto, la trasformazione sarà continua. In un periodo di grande incertezza e cambiamento dobbiamo far leva sulle migliori conoscenze e professionalità, consapevoli del fatto che le fasi di crescita generano contesti trascinanti e le fasi di crisi fanno emergere i più abili interpreti del cambiamento. Ripensare a come la propria impresa può creare valore per sé e per il territorio p fondamentale. Ecco una serata dedicata al Design Thinking- È quella organizzata dal Gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio e aperta a tutte le aziende delle province di Pistoia e Prato. L’appuntamento è per stasera nella sede di Pistoia dell’associazione dalle 19,30. Dopo un aperitivo introduttivo, utile per fare free networking, sono in programma i saluti di Lara Vergari (Vicedirettrice Confcommercio) e di Filippo Gruni (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pistoia e Prato).