I micidiali super jet F-15IA, così Israele si prepara alla guerra tecnologica con l'Iran

Roma, 7 novembre 2024 – Continua la corsa diper dotarsi di armi di ultima generazione. Nell’arsenale strategico di Tel Aviv entrerà presto uno squadrone di 50jet ultra tecnologici. Si tratta dei caccia da combattimento F-, la variante israeliana dell'avanzato F-15EX, acquistati anche grazie agli aiuti militari statunitensi. L’accordo per 19,4 miliardi di shekel (5,2 miliardi di dollari) con la multinazionale aerospaziale americana Boeing, include 25 jet F-e l'opzione per altri 25. Ma cosa rende questi caccia? LN AF 91 320 U.S. Air Force McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle of the 494th Fighter Squadron (Panthers) 48th Fighter Wing taxiing to the runway at RAF Lakenheath, near the village of Lakenheath in Suffolk, England, UK on 16 July 2020. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Più autonomia e capacità attacco a lungo raggio Il nuovo F-disarà dotato di capacità dielettronica migliorate, sistemi d'arma all'avanguardia, tra cui l'integrazione di tecnologie israeliane di ultima generazione e un solido potenziale di attacco a lungo raggio.