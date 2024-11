Liberoquotidiano.it - "I diritti? Tiè!". Poi il gesto dell'ombrello: Cruciani-Parenzo, si sfiora la rissa | Video

Per un Davidquasi in lutto a L'aria che tira, su La7, c'è un Giuseppein estasi per il trionfo di Donald Trump sulla democratica Kamala Harris alle presidenziali americane. "Fermi fermi ragazzi - esordiscea La Zanzara, su Radio 24 -. Con molta pacatezza, con grande tranquillità, senza prendere posizione naturalmente, il giornalismo neutrale che non fa sconti a nessuno con grande serenità. Gli abbiamo fatto un c***o così! Gli abbiamo fatto un c***o così, caro! Alla grande!". Già, perché David non lo troviamo solo a La7, ma anche al fianco diin radio. "Hanno perso quelli del politicamente corretto, quelli deie minoranze. Ie minoranze? Tiè!", e via con ilè letteralmente incontenibile, conannichilito e ridotto al silenzio.