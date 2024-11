Golf | Laporta parte forte ad Abu Dhabi l’azzurro è quarto

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Negli Emirati Arabi Uniti è cominciata al meglio la gara di Francesco. Il pugliese ha chiuso alposto il primo round dell'AbuHSBC Championship, evento di apertura dei play-off del DP World Tour. Sul percorso dello Yas Links (par 72), con un giro bogey free in 64 (-8), avvalorato da un eagle e sei birdie,è a due colpi di distanza dall'inglese Tommy Fleetwood, da solo in testa con 62 (-10) davanti al danese Thorbjorn Olesen e all'americano Johannes Veerman, entrambi secondi con 63 (-9). Più indietro gli altri azzurri: in 28esima posizione con 68 (-4) c'è Guido Migliozzi, mentre Matteo Manassero è solo 48esimo con 70 (-2).