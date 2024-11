Gaeta.it - Galbanetto lancia una speciale etichetta natalizia per le tavole delle festività

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’arrivo del periodo natalizio, molti marchi si preparano a stupire i consumatori con novità in grado di arricchire l’atmosferafeste., il famoso prodotto di Galbani, parte di Lactalis Italia, non è da meno. La brand offre ai suoi clienti un’esperienza gastronomica arricchita da unache celebra la magia del Natale, disponibile da metà novembre sugli scaffali dei negozi.La novità diper leA partire dall’11 novembre,si presenterà in una nuova veste, progettata per accompagnare i momenti di convivialità che contraddistinguono le. La decisione dire un’evidenzia l’intento del marchio di rendere ogni tavola un luogo di aggregazione e allegria, con l’obiettivo di aggiungere gusto e colore a pranzi e cene.