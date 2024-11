Anteprima24.it - FOTO/ Controllo e verifica della stabilità dei pini nella zona alta della città

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue il monitoraggio sullae sullo stato di salute degli alberi di grosso fusto in. I rilievi, affidati ad una ditta specializzata del settentrione, riguardano oltre 300 piante ed in particolare le essenze arboree di alto fusto al Viale degli Atlantici e nel quartiere Pacevecchia, ovvero proprio queial centro di una lunghissima e incandescente polemica politica, sfiociata anchecarta bollata, a seguito del progetto dell’Amministrazione comunale di abbatterli perché potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.Tecnici specializzati in questi giorni stanno provvedendo con l’ausilio di attrezzature sofisticate are ladi questi alberi che svettano spesso ben oltre i dieci metri di altezza. Sul viale degli Atlantici ed in via Fratelli Rosselli sono all’opera tecnici che piazzano alla base degli alberi, peraltro in passato tutti censiti e numerati, dellecellule che consentono dire ladei possenti tronchi e quindi anche il loro stato di salute.