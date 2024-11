Gaeta.it - Fiaccolata in memoria di Aurora: un gesto di dolore e comunità al Duomo di Piacenza

Facebook WhatsAppTwitter A, l’interasi prepara a ricordare, una ragazza di 13 anni tragicamente scomparsa il 25 ottobre in seguito a una caduta dal decimo piano di un palazzo. L’evento, che ha scosso profondamente la città, ha portato alla decisione di organizzare unaper onorare la sua. La data scelta è venerdì 8 novembre, e l’iniziativa è stata fortemente voluta dalla sorella di, Viktoria, che ha utilizzato i social per comunicarne i dettagli. Sarà un momento di commiato, ma anche di riflessione e solidarietà, che coinvolgerà adulti e giovani.Il tragico incidente e le indaginiIl 25 ottobre,è caduta da un’altezza di circa otto metri mentre si trovava nell’appartamento di un amico. L’ex fidanzato della ragazza, un ragazzo di 15 anni, si trova attualmente indagato per omicidio volontario in relazione all’accaduto.