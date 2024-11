Gaeta.it - eBay partecipa a Ecomondo 2023: focus sulla rivendita di componenti auto usate

continua il suo impegno nell'ambito della sostenibilità e dell'economia circolarendo a, uno degli eventi più significativi in Europa per la transizione ecologica. L'incontro annuale, giunto alla sua terza edizione conpresente, ha visto il marketplace globale presentare un workshop dedicato alle opportunità didelle, un settore che sta acquisendo sempre più importanza nel contesto attuale.il workshop dedicato alladelleDurante l'evento, il team diItalia, composto da professionisti esperti come Marco Sepulcri, P&A Category Manager, e Silvia Cuomo, Partner Manager, ha condotto un workshop approfondito. L'incontro si è concentrato sull'importanza per glidemolitori e i professionisti del settore dellaonline.