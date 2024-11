Sport.quotidiano.net - D’Aversa contro il suo passato. Prima volta a Lecce da avversario

Era lo scorso 10 marzo quando Robertosi è seduto per l’ultimasulla panchina del, in occasione dell’ormai famigerata sfida casalingail Verona che gli è costata la squalifica per quattro turni e l’esonero immediato da parte del club salentino, dopo la testata rifilata a fine partita all’attaccante scaligero Henry. Il punto più basso della sua carriera. Nel frattempo da luglio l’allenatore pescarese ha iniziato la sua nuova avventura con l’Empoli e domani, a distanza di quasi otto mesi esatti, tornerà per lada. Il club pugliese è guidato ancora da quel Luca Gotti che il presidente Sticchi Damiani chiamò proprio per sostituire l’attuale allenatore azzurro, ma che quest’anno è partito decisamente peggio rispetto alla sua gestione.