Crisi di governo in Germania: Olaf Scholz rimuove Lindner e nomina Kukies

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama politico tedesco si trova al centro di una turbolenta, dopo la decisione del cancellieredire Joergcome nuovo ministro delle Finanze, sostituendo Christian. La mossa, comunicata da agenzie locali, ha innescato una serie di eventi che potrebbero sfociare in elezioni anticipate nella primavera prossima. La situazione si farà sempre più complessa con il voto di fiducia previsto per gennaio.La decisione shock diIl cancelliereha scioccato l’opinione pubblica ieri, quando ha annunciato la rimozione di Christiandalla carica di ministro delle Finanze, pochi giorni dopo un incontro teso tra i membri della coalizione semaforo riguardante il bilancio dello stato.ha spiegato che la sua scelta era dettata dalla necessità di evitare danni al paese e ha dichiarato di aver “perso la fiducia” in, il quale era visto come ostile alle politiche del