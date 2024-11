Champions League | L’Atletico Madrid la spunta sul PSG il Barcellona cala la manita contro la Stella Rossa

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il Brugge ha vintol’Aston Villa per 1-0, con Vanaken che ha firmato il rigore decisivo al minuto 52. Vittoria su misura anche per il Bayern Monaco, che ha piegato il Benfica per 1-0. L’artefice dell’unica rete della partita è Musiala, andato a segno al 67?. Sono poi due le partite terminate per 1-2: quella tra PSG e Atleticoe la sfida che ha visto in campo Sparta Praga e Brest. Nella prima, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Zaire-Emery al 14?, con Molina che ha poi pareggiato al 18?. La vittoria degli spagnoli è arrivata poi grazie alla rete di Correa al terzo minuto di recupero. Nel corso della sfida in Repubblica Ceca è stato Fernandes, al 37esimo, a firmare il vantaggio degli ospiti, raddoppiato al 79? dall’autogol di Kairinen. La rete dei padroni di casa è arrivata sul finale, al 92?, e porta la firma di Olatunji.