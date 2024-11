Ilgiorno.it - "Casa e Ospedale di comunità dentro al Cantù"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

La Direzione dell’Asst ha incontrato i sindaci del distretto sociosanitario dell’Abbiatense per presentare il progetto di rafforzamento dei servizi ospedalieri e territoriali e per aggiornare sullo stato di avanzamento delle strutture realizzate con le risorse del Pnrr. Il direttore generale Francesco Laurelli (nella foto), accompagnato dai direttori Valentino Lembo (Ambito sanitario) e Giovanni Guizzetti (Ambito amministrativo), ha annunciato che la Regione ha approvato il progetto definitivo di realizzazione dellae dell’di, strutture che saranno ricavate nel complesso ospedaliero esistente (nell’edificio A ladie al terzo piano dell’edificio Bossi l’di). "Avere undinell’è indubbiamente un vantaggio perché all’attività infermieristica propria dell’disi garantisce supporto medico nei casi di necessità – ha spiegato Laurelli – Con questa approvazione potremo effettuare ristrutturazioni e manutenzioni necessarie per superare le criticità strutturali dell’di Abbiategrasso".