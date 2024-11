Gaeta.it - Carabinieri intensificano i controlli a Napoli: multe e denunce per irregolarità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi giorni,è stata al centro di un aumento significativo deida parte dei. In particolare, le operazioni si sono concentrate nei quartieri occidentali e orientali della città, coinvolgendo sia le strade che le attività commerciali. Queste iniziative rientrano in un piano di sorveglianza con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. Durante queste operazioni, i militari hanno effettuato posti di blocco e perquisizioni, identificando diverse persone e veicoli e contribuendo ad aumentare la vigilanza sul territorio.nei quartieri diLe attività di controllo hanno avuto inizio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Barra e Poggioreale. Queste aree, già note per il loro elevato tasso di criminalità, hanno visto un intenso dispiegamento delle forze dell’ordine.