Capitolo infortunati. L’impiego di Mendes resta difficile. Ponsi ’vede’ finalmente il campo

Per mister Paolo Mandelli quella di sabato allo stadio Braglia non sarà la prima panchina assoluta in Serie B, avendo già guidato per tre gare il Sassuolo nella tarda primavera del 2011, per un interim ormai lontano nel tempo. Potrebbe, però, essere un unicum al comando del Modena, una di quelle gare in cui giocarsi tutto o quasi, se non per convincere il club che non c’è bisogno di guardare troppo lontano per cercare un tecnico, per quanto sia, di sicuro per lasciare un buon ricordo e sistemare alcune cose, che è poi il compito dei riservisti. E, allora, il dubbio è legittimo: è davvero possibile che contro la Carrarese il tecnico si giochi la carta Pedro? Il portoghese (in foto mentre esulta dopo il gol al Cesena nella gara giocata lo scorso 13 settembre), una manciata di giorni fa, ha alimentato la speranza di essere convocato "per dare una mano alla squadra", e di certo, date le qualità e il peso nella manovra offensiva e in fase realizzativa, il suo ritorno è atteso da tutta la tifoseria.