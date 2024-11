ATP Finals usciti i Gironi dei match individuali | Sinner sfida Medvedev e Fritz

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Sono stati sorteggiati i duedelle Atp, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre. Jannik, numero uno del mondo, riesce a evitare Carlos Alcaraz e affronterà, nel primo gruppo ‘Ilie Nastase’, Daniil, Taylore Alex De Minaur.Nel secondo gruppo ‘John Newcombe’ invece ci sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev, subentrato a Novak Djokovic dopo il ritiro del tennista serbo (leggi qui).Gruppo Ilie NastaseJannikDaniilTaylorAlex De MinaurGruppo John NewcombeAlexander ZverevCarlos AlcarazCaper RuudAndrey Rublev(Fonte Adnkronos) Foto: Instagram @janniksinilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.