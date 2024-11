Inter-news.it - Zanchetta: «Inter Primavera sa competere ad alti livelli. Differenza col campionato»

Il tecnico dell’, Andrea, ha commentato con orgoglio e soddisfazione il successo casalingo della sua squadra contro l’Arsenal con il punteggio di 4-1. LA GIOIA – Andreasi è espresso nel post-partita di-Arsenal, match di Youth League terminato per 4-1 a favore dei nerazzurri. Il tecnico dei meneghini ha così commentato la prestazione dei suoi calciatori: «Le 4 vittorie in altrettante partite disputate in Youth League mi fanno piacere, ma a me fa ancor più piacere che i miei calciatori riescano aad. Vuol dire che abbiamo una qualità che occorre alimentare e allenare per renderci conto di non avere limiti e spingerci sempre oltre».sulle differenze tra l’ine quella vista in Youth League IL COMMENTO – A proposito del fatto che la sua squadra abbia finora dimostrato, in Europa, una solidità difensiva e una compattezza spesso mancate in Italia,ha posto l’accento su un elemento: «Contro il Monza abbiamo avuto un calo mentale, non fisico.