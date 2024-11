Zonawrestling.net - WWE: Leland Owens torna alla carica e intenta nuova causa per furto di idee creative

Qualche tempo fa vi avevamo riportato la notizia secondo cui un tale di nomeavevatonei confronti della WWE e della famiglia McMahon sostenendo di non essere mai stato pagato per leda lui forniteCompagnia. La cosa era poi finita nel nulla per insufficienza di evidenze probatorie, ma ora l’uomo. Chiesti 500 milioni di dollarie faWWE e a Vince McMahon per 500 milioni di dollari. L’uomo sostiene di aver fornitoCompagnia e di non essere mai stato pagato. Sostanzialmente le accuse sono sempre le stesse con l’uomo che sostiene di non aver mai ricevuto i soldi che gli erano dovuti. Addirittura ha affermato che Daniel Bryan e Sasha furono inti di consegnargli un assegno da 100 mila dollari per “comprare” il suo silenzio.