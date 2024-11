Ilfoglio.it - Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia

Più che la grandiosità geografica e fisica è tuttavia la sua portata metafisica a fare del, già dal suo primo vagito nella regione tra San Pietroburgo e Mosca, il Giordanoortodossa. Ufficialmente la sua sacralità risale al 2017, quando il Patriarca di Mosca Kirill, accompagnato da Vladimir Putin, ne ha consacrato in pompa magna la fonte, equiparandola a quella battesimale delle cattedrali”, scrive Marzio G. Mian nell’introduzione al suo reportage fluviale. Già in premessa ci fa capire come lanon sia un gioco da tavolo per tutti, esegeti o salottieri che siano, appassionati o curiosi dell’ultima ora. E che capire e scrivere oggi disia cosa da far passare per la cruna stretta di uno studio vasto. Anche antico (ci sono ferite vive ancora oggi che risalgono alla Quarta Crociata, per dire).