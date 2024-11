Usa 2024 la contraddizione dei 5 stelle | esaltano Trump per il pacifismo ma dimenticano il suo sodalizio con la lobby delle armi

Leggi tutto su Open.online

Donaldha vinto le elezioni Usa. Nel centrosinistra italiano, l’unico partito che ha avuto difficoltà nell’appoggiare Kamala Harris è stato il Movimento 5. E infatti gli accoliti di Giuseppe Conte, oggi 6 novembre, sono stati i primi dell’alveo progressista a congratularsi con il repubblicano per l’investitura a 47esimo presidente degli Stati Uniti. Sia negli auguri del leader, che invita il neoeletto a «fermare le guerre in corso», sia nella nota degli europarlamentari, l’auspicio è che il tycoon riesca a porre fine ai conflitti. Tra le righe dei loro comunicati, emerge un’elevazione dia idolo del. Come se il successo del repubblicano sia preferibile a quello della democratica affinché terminino le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Ciò che i grillini sembrano dimenticare in questa schiera di congratulazioni è cheè sostenuto dalla National Rifle Association, la, che ha legami con i produttori, ad esempio, dei fucili d’assalto impiegati tanto dai civili nelle stragi americane quanto dagli eserciti.