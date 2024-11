Lanazione.it - Un nuovo centro di innovazione per l’agricoltura rigenerativa a Villa Montepaldi

Firenze, 6 novembre 2024 – Un ambizioso progetto dell'Università di Firenze, in collaborazione con la Fondazione Future Food Institute (FFI), sta per prendere vita a, un'azienda agricola storica di San Casciano Val di Pesa, nel cuore del Chianti. L'iniziativa mira a creare undie sperimentazione dedicato ale allo sviluppo ecologico integrale, con l'obiettivo di rafforzare il Made in Italy nel settore agroalimentare, promuovendo pratiche sostenibili e inclusive., un luogo storico che dal 1989 appartiene all’Università di Firenze, è stata testimone del passaggio dalla proprietà dei Medici a quella dell’Ateneo fiorentino. Oggi, grazie alla collaborazione con il Future Food Institute e alla gestione della Società Agricola Benefit- Terre di Rinascimento Srl, lae i suoi terreni saranno aldi un progetto che non solo salvaguarderà il patrimonio culturale e ambientale, ma ne valorizzerà anche le potenzialità economiche.