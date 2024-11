Metropolitanmagazine.it - Stranger Things rivela i titoli degli episodi della stagione 5

Netflix hato iper ladi ottodi Stangere ha confermato che la quintauscirà nel 2025, non nel 2026, come si era ipotizzato. La notizia è stata annunciata in occasione delloDay, che cade sempre il 6 novembre, il giorno in cui Will Byers (Noah Schnapp) è scomparso a Hawkins. Iquintasono: “The Crawl“, “The Vanishing of “, “The Turnbow Trap“, “Sorcerer“, “Shock Jock“, “Escape From Camazotz“, “The Bridge” e “The Rightside Up“. Il titolo del secondoo lascia un po’ di mistero con “The Vanishing of ” qualcosa. Dovremo rimanere sintonizzati per qualsiasi cosa o chiunque stia scomparendo. Come annunciato in precedenza, la5 vedrà i nuovi membri del cast Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux unirsi al cast5 di