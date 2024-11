Stranger Things 5 | ecco i titoli degli episodi!

Leggi tutto su Cinefilos.it

5:! Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Will Byers, celebrato dai fan di tutto il mondo come loDay, Netflix annuncia che la quinta e ultima stagione dell’amatissima serie sarà in arrivo nel 2025. Per l’occasione è stato rilasciato un video teaser contenente tutti idella stagione finale di “”.S5: La missione La scomparsa di La trappola Il mago La scossa La fuga da Camazotz Il ponte Il mondo reale Lettera d’amore ai classici film di genereanni ’80 che hanno affascinato una generazione intera,è un drama emozionante ambientato nell’apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. Dopo che un ragazzo scompare nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca delle risposte e viene trascinato in una serie di eventi rischiosi e mortali.