Inter-news.it - Pedullà: «Come con il derby con l’Inter, per il Milan la vittoria di oggi sa di svolta»

Nel corso della puntata di Sportitalia, Alfredoha commentato i tre punti delal Bernabeu contro il Real Madrid.– Alfredo, in diretta da Roma, ha commentato con un breve commento la roboantedeldi Paulo Fonseca contro il Real Madrid nella quarta partita di Champions League. Il noto giornalista sportivo ha spigatolacontro i Blancos sia un po' la ripetizione dellanelcontro il. Queste le sue parole: «Dopo lanelcontro, per questopare sia arrivata ladecisiva., contro il Real Madrid, sono stati perfetti. Hanno giocato dimostrando che spesso la testa fa la differenza».