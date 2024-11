Bergamonews.it - Oltre duemila tifosi nerazzurri in arrivo a Stoccarda. E sui mezzi pubblici si viaggia gratis

(Germania). Anche se qualche sprazzo nerazzurro si è visto, il grosso deiatalantini arriverà adirettamente il giorno della partita. E allora sì che in quel momento sarà davvero ‘bergamasca’: in totale sonoi presenti nel settore ospiti della MHP-Arena, stadio che può ospitare 60mila persone. Atmosfera bollente, ma la rappresentanza bergamasca non mancherà. Non ci sono charter che sbarcheranno all’aeroporto dio limitrofi, qualcuno si arrangerà con voli di linea diretti da Linate o con qualche triangolazione fantasiosa, ormai specialità bergamasca quasi quanto la polenta, puntando soprattutto sulla vicina Monaco. La stragrande maggioranza, però, si muoverà sugommati, tra numerosi bus che arriveranno direttamente allo stadio e macchinate varie in partenza direttamente la mattina di mercoledì e con ritorno in nottata.