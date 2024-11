‘Non venite a Roma nel 2024’ il triste avvertimento di un esperto di viaggi ai turisti inglesi

Leggi tutto su Funweek.it

Chesia un museo a cielo aperto non vi è dubbio ma cosa succede quando undel turismo vieta aiatoridi non visitare la Capitale nel 2024? E’ ciò che sta succedendo negli ultimi mesi, da quando l’influencer diAnita Pinter, con oltre 89.000 fan su Instagram, ha pubblicato un post insolito: la città eterna è la protagonista di scene tristi che stanno accadendo in questo periodo. Perché il turismo apotrebbe subire dei limiti Mentresi prepara ad accogliere migliaia di persone per il Giubileo 2025, l’influencer diAnita Pinter mette in allerta iche stanno organizzando uno nella Capitale italiana. Il motivo va rintracciato nel fatto che da quasi un anno la città eterna si è trasformata in un cantiere a cielo aperto. LEGGI ANCHE:–Pizza a, turista ne acquista un pezzo e resta di stucco Proprio così: la maggior parte delle attrazioni sono in fase di ristrutturazione in vista del grande evento religioso.