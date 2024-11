Lapresse.it - New York, morto Peanut: lo scoiattolo star del web soppresso dalle autorità sanitarie

“Grazie per i 7 anni più belli della mia vita. Grazie per aver portato tanta gioia a noi e al mondo. Mi dispiace di averti deluso, ma grazie per tutto”. Con queste toccanti parole, Mark Longo ha dato l’addio a, unospeciale che aveva salvato, cresciuto e reso una celebrità sui social media. La storia die Mark è iniziata sette anni fa, quando Longo aveva trovato il piccoloferito e abbandonato. Deciso a dargli una seconda possibilità, Longo si è preso cura di lui, e con il tempoè diventato un compagno inseparabile, conquistando anche il cuore di migliaia di follower online. Grazie alle sue avventure quotidiane,era diventato un simbolo di gioia e spensieratezza, portando allegria a chiunque lo seguisse. Tuttavia, la sua vita si è conclusa tragicamente a causa di una decisione controversa delledello Stato di New, che hanno ordinato la soppressione diper un presunto rischio di trasmissione della rabbia.