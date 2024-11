Thesocialpost.it - Neonato maltrattato dal padre, migliora ma rischio di lesioni permanenti. Il primario: “Come si può arrivare a tanto?”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Prosegue l’indagine sul caso terribile deldi soli cinque mesi seviziato dalin ospedale a Padova. Il giovane di 22 anni, smascherato dalle telecamere di sorveglianza mentre maltrattava il bambino, è stato arrestato per maltrattamenti eaggravate. Mentre le condizioni del piccolo sembrano lentamentere, resta la preoccupazione per possibili danni: si attendono le perizie mediche per valutare l’effettiva portata dellesi è arrivati all’arresto Ildel bambino, un giovane residente a Camisano Vicentino, aveva libero accesso alla stanza del piccolo ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale. Ogni volta che illasciava la stanza, ilappariva in condizioni peggiori. Questo ha causato i sospetti del personale sanitario.