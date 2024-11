Terzotemponapoli.com - Napoli, Di Lorenzo: “La sconfitta con l’Atalanta ci farà crescere”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

, Di: “Laconci, l’Inter è un test per capire il nostro livello, il gol dell’ex per Lukaku? Non importa chi segna, ma che la squadra conquisti la vittoria” Giovanni Di, terzino e capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Queste le sue parole: Perdere fa male ma nelle sconfitte si può, fanno parte di un percorso “L’analisi dellacon? Perdere fa male ma nelle sconfitte si può, fanno parte di un percorso: abbiamo già analizzato la partita e trarremo il massimo anche dalle sconfitte. Dispiace ma si va avanti, si pensa alla prossima partita. Ripartenza in vista dell’Inter? La settimana è importante, dopo laè positivo affrontare una squadra come l’Inter: è un test per capire il nostro livello, sono partite belle da giocare e vogliamo confrontarci con una grandissima squadra.