Mazzarri può sfidare subito il Napoli | spunta l’ipotesi Torino

L’ex allenatore azzurro è in pole per sostituire Juric sulla panchina granata dopo un avvio di stagione deludente. Ilpensa a Walter. Come riporta calciomercato.com, il tecnico toscano è il principale candidato per sostituire Ivan Juric, la cui posizione è sempre più in bilico dopo 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. Il derby contro la Juventus sarà decisivo per il futuro dell’attuale allenatore granata. In caso di risultato negativo, la società potrebbe optare per il cambio in panchina, puntando sull’esperienza di. Un eventuale approdo dell’ex tecnico azzurro sulla panchina granata avrebbe un sapore particolare: il 1° dicembre è in programmapotrebbe così ritrovarsidi fronte al suo passato, sia quello glorioso (2009-2013) che quello più recente della scorsa stagione.