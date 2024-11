Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 8-9, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18? Fallo di Angiolini che entra in ritardo su Casado, riceve una sospensione di 2 minuti e regala un tiro dai 7 metri agli avversari. 17? Corrales ipnotizza Pablo Marocchi dai 7 metri. 17? Fallo in ritardo di Dujshebaev ai danni di Sontacchi. Sospensione di 2 minuti per l’iberico e tiro dai 7 metri per l’. 17? EBNER!! Favolosa doppia parata del portiere azzurro che prima respinge il tiro di Dujshebaev e poi si supera con il piede destro al tiro di Romero, il quale aveva anticipato tutto sulla ribattuta. 16? Rete di Rodriguez Moreno che con un pallonetto supera Ebner.8-9. 16? Gooooool. Pablo Marrocchi non sbaglia il tiro dai 7 metri e riporta l’sul +2.7-9. 15? Fallo di Sanchez-Migallon ai danni di Marco Mengon nei 7 metri.