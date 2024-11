Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 10-11, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli azzurri

24? Ennesima favolosa parata di Ebner che con il braccio destro alto ipnotizza il tiro di Tarrafeta Serrano. 23? Ripartenza veloce dellache dimezza lo svantaggio con la rete di Djordje Cikusa.10-11. 23? Ottima costruzione dell'che serve Marco Mengon, il quale trova uno spazio, si inserisce e tenta il tiro che però termina sul fondo. 22? EBNER!! Il portiere azzurro si supera e para il tiro di Fernandez Jimenez. 21? Penetrazione improvvisa di Casado che subisce fallo e procura un tiro dai 7 metri. 21? Passaggio stupendo di Marocchi che passa tra le gambe di Romero e serve Sontacchi, il quale non si lascia ipnotizzare da Corrales.9-11. 20? Si stampa sul palo il tiro di Alvarez. L'non ha subito gol nei 30? in inferiorità numerica.