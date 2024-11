Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng, WTA Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurra si gioca l’accesso in semifinale. Si comincia alle 13.30

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Vi forniamo un aggiornamento sulla partita che precedeva nello schedule la sfida trae la cinese, ovvero il confronto tra Kichenok / Ostapenko 1 e Melichar-Martinez / Perez, con il successo a sorpresa di quest’ultime con il punteggio di 6-1 6-3. Pertanto, la partita trainizierà non prima delle 13.30 come da programma e non ci saranno attese particolari. 12.19 Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la terza giornata del gruppo porpora delle WTAtra Jasminee la cinese Qinwen. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la terza giornata del gruppo porpora delle WTAtra Jasminee la cinese Qinwen. Quarto confronto diretto tra le duetrici, conuscita sempre sconfitta nei precedenti.